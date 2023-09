33-jarige man aangehouden voor bezit van en handel in harddrugs

Op woensdagavond 23 augustus kreeg de politie melding van een verdachte situatie in een woning aan de Govert Flinckstraat. Agenten die op de melding af gingen, troffen in de woning een 33-jarige man aan. In de woning zagen agenten een grote hoeveelheid ponypacks en gripzakjes met verdovende middelen liggen. De man, een 33-jarige inwoner van Oud-Beijerland is hierop aangehouden op verdenking van het bezitten van en het handelen in harddrugs. Na zijn aanhouding is de woning doorzocht. Tijdens de doorzoeking werden duizenden euro’s contant geld, hasj, hennep en een kilo cocaïne aangetroffen. De man is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachte zit nog vast.