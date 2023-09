Meer dan 100 aanhoudingen voor schieten en explosies

Rotterdam heeft, net als andere steden in Nederland, te maken met een golf aan explosies. De teller staat per 31 augustus op 117 stuks. Daarnaast hebben er 65 schietincidenten plaatsgevonden. Voor deze 182 excessief geweld zaken zijn tot nu toe 103 personen aangehouden. Omdat veel onderzoeken nog lopend of zelfs net gestart zijn, worden er nog veel meer aanhoudingen verwacht.



Geen besef van ernst

“De kans om gepakt te worden is groot.”, licht politiechef Fred Westerbeke toe. “En als je gepakt wordt, word je verdacht van een zeer ernstig feit waar zware straffen op staan.” De politiechef geeft aan dat tijdens de verhoren blijkt dat veel verdachten, zeker de jongere verdachten, zich niet gerealiseerd hebben hoe ernstig het feit is dat ze plegen en welke gevolgen het kan hebben. Niet alleen voor de omgeving, maar ook voor henzelf. “Er zijn explosies waarbij gevels er compleet uit liggen en huizen van binnen verwoest zijn. Het is een wonder dat er nog geen ernstige slachtoffers zijn gevallen onder bewoners of voorbijgangers.”, vertelt Westerbeke. Maar ook over hun eigen handelen lijkt soms lichtzinnig te worden gedacht. “Ik steek een cobra af voor een lekker bedrag, die steek ik met Oud en Nieuw ook wel eens af, dus waarom niet. Maar zo simpel is het niet. Zeker bij meerderjarigen wordt dit zwaar bestraft.”



Van uitvoerder tot makelaar

20% van de aangehouden verdachten is minderjarig. 58% is jonger dan 24 jaar. Ongeveer de helft komt uit Rotterdam, de rest grotendeels uit de andere gemeenten in de regio, een klein deel komt van buiten de regio. Sommige verdachten zijn betrokken bij meerdere incidenten. Er zitten meerdere personen tussen die verdacht worden van betrokkenheid bij wel 6, 7 of zelfs 8 verschillende incidenten. Ze kunnen per incident een andere rol hebben; bij het ene incident waren ze uitvoerder, dan weer bestuurder van een vluchtauto, dan weer traden ze op als tussenpersoon. De aanhoudingen beperken zich dan ook niet tot de uitvoerders, sommige personen worden ervan verdacht opgetreden te hebben als tussenpersoon of ‘makelaar’.



Alerte burgers en adequate beveiligers

Een deel van de verdachten is op heterdaad aangehouden, soms met dank aan alerte burgers die snel 112 hebben gebeld, maar ook door beveiligers die adequaat hebben ingegrepen en door meldkamercentralisten die live mee kijken met cameratoezicht en doorpakten op verdachte situaties. Ook bij de aanhoudingen buiten heterdaad, dus na onderzoek, spelen deze camerabeelden een belangrijke rol. Camerabeelden waar een kenteken op gezien wordt of iets anders dat herleidbaar is naar een persoon, omdat politiecollega’s een verdachte op beelden herkennen of omdat de beelden worden getoond in een opsporingsprogramma en burgers een herkenning doorgeven. Maar ook digitaal onderzoek en forensisch onderzoek heeft geleid tot aanhoudingen.



Schat aan informatie

De aanhoudingen en de informatie dit deze opleveren zijn van belang voor de lopende onderzoeken, maar geven ook weer nieuwe inzichten in de schietincidenten en explosies in het algemeen. Naast de lopende, individuele onderzoeken wordt ook het fenomeen ‘excessief geweld’ constant onderzocht. Analyse van achtergronden, soorten verdachten en werkwijzen geeft weer input voor de aanpak en opsporing. Bijvoorbeeld door vast te stellen op welke tijden en plekken de meeste explosies plaatsvinden, kunnen we zorgen dat we dan en daar op straat zijn. Of door zicht te krijgen op hoe de klussen worden uitgezet, kunnen we daar vroegtijdig tussen proberen te gaan zitten.



Pijn in het politiehart

“Met 103 aanhoudingen op 182 incidenten en nog veel lopende onderzoeken durf ik te zeggen dat de kans dat je gepakt wordt groot is. Daar wordt door politiecollega’s dag en nacht met man en macht aan gewerkt. Zowel aan het voorkomen als het opsporen.”, vervolgt Westerbeke. “Maar al die capaciteit die we op dit soort incidenten moeten inzetten, kunnen we niet aan iets anders besteden. Schietincidenten en explosies hebben absolute topprioriteit, maar het betekent dagelijks keuzes maken. Keuzes die pijn doen in ons politiehart omdat je andere zaken moet laten liggen.”



Melden helpt

Zowel bij het voorkomen van excessief geweld als het oplossen achteraf spelen bewoners een grote rol. Door snel verdachte situaties te melden via 112 en door informatie en beelden te delen als er iets is gebeurd. “De burger is voor ons van cruciaal belang.”, benadrukt Westerbeke. “Heeft u weet van cobra’s op een zolderkamer, van vuurwapenbezit, van lopende conflicten, help ons om nieuwe schietpartijen en explosies te voorkomen. Melden kan op verschillende manieren. En als u liever anoniem blijft, zijn er ook diverse mogelijkheden. Via het Team Criminele Inlichtingen of Meld Misdaad Anoniem. Maar deel wat u weet, samen staan we zoveel sterker.”