Onderzoek naar brandstichting

Tegen half vier werden de bewoners door een getuige gealarmeerd dat de auto in brand stond. De brandweer spoedde zich ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto onherstelbare schade opliep. Al snel bleek dat er waarschijnlijk sprake was van brandstichting en dat daarbij vermoedelijk een fles met brandbare vloeistof, een zogenaamde molotovcocktail, was gebruikt. Later bleek dat een soortgelijke fles ook tegen de achtergevel van het huis was gegooid, maar gelukkig doofde die zichzelf voordat het schade kon toebrengen. Er raakte niemand gewond.



Onderzoek

Wij zijn meteen gestart met een onderzoek. De omgeving werd afgezet voor sporenonderzoek, dat in de loop van de ochtend plaatsvond. We horen betrokkenen en getuigen en bekijken eventueel beschikbare camerabeelden. Ongeveer een maand geleden, op 22 juli, werd in de nabijheid van deze woning ook een auto in brand gestoken. We sluiten niet uit dat er een verband is tussen deze branden en nemen dat mee in ons onderzoek.



Getuigen

We roepen getuigen of mensen met camerabeelden op zich bij te melden bij de districtsrecherche in Den Bosch via het landelijk politienummer 0900-8844. Anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.