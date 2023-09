Getuigen gezocht: explosie woning Hakfort Amsterdam-Zuidoost

Rond 2.15 uur vannacht vindt er een explosie plaats bij een woning op Hakfort. Buren melden dat ze wakker schrokken van glasgerinkel en rook uit de woning. Als agenten ter plaatse komen, treffen ze veel schade aan in en rondom de woning. Door de explosie zijn de ruiten van verschillende woningen rondom de getroffen woning gesprongen. Ook is er flinke schade bij het portiek van de galerij.

Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen die meer weten over deze explosie. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Vermeld hierbij altijd onderstaand 2023197568. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook beelden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek. Beschikt u over relevant beeldmateriaal? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.