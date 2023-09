Dodelijk verkeersongeval Houtrakkerweg

Het slachtoffer reed omstreeks 16.30 uur op de motor op de Houtrakkerweg toen hij tegen een boom tot stilstand kwam. Toegesnelde hulpdiensten hebben het slachtoffer nog gereanimeerd maar de man is aan zijn verwondingen overleden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval.

Getuigenoproep

Bent u getuigen geweest van het verkeersongeval? Heeft u informatie of beeldmateriaal? Neem dan direct contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Graag onder vermelding van onderstaand registratienummer.

2023195003