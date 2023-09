Getuigen gezocht na schietincident Tulpstraat

Rond 21.50 uur kwam de melding binnen dat er schoten waren gehoord op de Tulpstraat. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, begrepen zij van getuigen dat er na een conflict op straat tussen twee bekenden van elkaar met een vuurwapen was geschoten. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. De verdachte vluchtte in nog onbekende richting en is vooralsnog niet aangehouden.

Getuigen gezocht

De recherche is een onderzoek gestart. Hebt u iets gezien of gehoord op of rond de Tulpstraat rond het tijdstip van 21.50 uur? Wellicht hebt u camerabeelden uit de omgeving? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen waarin het mogelijk is om camerabeelden te uploaden.

Liever anoniem melden? Dat kan via M. 0800-7000.