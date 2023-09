Woninginbreker op heterdaad aangehouden in Halsteren

Een politieman kreeg samen met zijn hond Chilly de melding dat een oplettende buurtbewoner verdachte personen zag bij een woning aan de Korte Leeuwstraat. Volgens de melder ging het om inbrekers en droeg een van hen een bivakmuts. De hondengeleider was als eerste ter plaatse. Hij zag dat op de tuindeuren aan de achterzijde van de woning verse braakschade zat. Hij opende deze deuren en zag binnen direct een man staan met een blauwe koevoet in zijn handen. De agent heeft deze man meteen aangehouden. De 17-jarige verdachte is al eerder met de politie in aanraking geweest. Een tweede inbreker is vermoedelijk via het dak ontkomen. Via Burgernet werden dorpsbewoners over de inbraak geïnformeerd. Een zoektocht naar de tweede inbreker heeft echter geen resultaat meer opgeleverd.