Lichaam gevonden in haven

Stein - Even voor 10.00 uur kregen de hulpdiensten zondagochtend melding dat er mogelijk een persoon te water zou zijn geraakt in de haven. De brandweer heeft, met hulp van de politie, ter plaatse gezocht. Ongeveer een uur later werd inderdaad het lichaam van een man aangetroffen. Op dit moment gaat de politie uit van een noodlottig ongeval