Slachtoffer steekincident vandaag overleden.

De 28-jarige man uit Zaltbommel die in de vroege zondagochtend gewond is geraakt bij een steekincident is vandaag, maandag 11 september, overleden. De politie kreeg op zondag 10 september rond 01.45 uur een melding aan de Minnebroederstraat in Zaltbommel dat er zich een incident had afgespeeld waarbij mogelijk een steekvoorwerp was gebruikt. Twee mannen uit Zaltbommel zijn aangehouden omdat zij worden verdacht van betrokkenheid bij dit incident. Onderzoek is nog steeds in volle gang.

Getuige geweest of heeft u camerabeelden?

Het rechercheteam wil graag in contact komen met getuigen of personen die meer weten over dit incident. Camerabeelden uit de omgeving van de Minnebroerderstraat, zoals deurbellen, dashcams of bewakingsbeelden zijn van groot belang om de waarheid te achterhalen. Verzoek is om deze te uploaden of af te geven bij de politie.

2023416758