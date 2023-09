Man doodgestoken in Driehuis (NH)

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Daarom is de politie op zoek naar meer getuigen. De politie heeft in de omgeving van de Wolff en Dekenlaan een groot onderzoek gestart. Ook kijkt de recherche naar beschikbare camerabeelden.

In de betreffende straat zijn meerdere scholen. Op dit moment is er geen aanwijzing dat er een verband is tussen de scholen of de betreffende leerlingen enerzijds en het steekincident anderzijds. Leerlingen die mogelijk iets hebben gezien zijn in contact gebracht met Slachtofferhulp.

Alle informatie die kan helpen in het onderzoek, is welkom! Heeft u iets gezien? Beschikt u over camerabeelden? Weet u iets dat kan helpen in het vinden van de daders? De politie spreekt u graag.

2023196365