Beeldmateriaal en getuigen gezocht in onderzoek steekincident

Die nacht krijgt de meldkamer rond 01.15 uur de melding van een steekincident aan de Jan Tooropstraat ter hoogte van een ziekenhuis. Een 24-jarige man uit Amsterdam blijkt op straat te zijn neergestoken. Hij raakt levensbedreigend gewond, maar dankzij adequaat medisch handelen verkeert hij inmiddels buiten levensgevaar. De recherche doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident en inmiddels is duidelijk dat er aan het steekincident vermoedelijk een eerdere ruzie vooraf is gegaan. Deze ruzie vond plaats op een festivalterrein aan de Riekerhaven, enkele uren voor het steekincident. Meerdere personen, waaronder bezoekers die op een tafel stonden te dansen, gingen daar met elkaar op de vuist. De ruzie ging er dusdanig heftig aan toe dat de 24-jarige Amsterdammer op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis aan de Jan Tooropstraat is vertrokken om zich te laten behandelen aan een verwonding aan zijn hand. Ook een andere betrokkene bij de ruzie is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. De betrokkenen van de ruzie kwamen elkaar buiten tegen, wat ontaardde in een nieuwe confrontatie waarbij is gestoken. De verdachte is niet meer aangetroffen door de politie, maar het onderzoek is erop gericht om hem alsnog te vinden.

Oproep getuigen ruzie op festivalterrein

Naast het onderzoek naar het steekincident aan de Jan Tooropstraat, doen rechercheurs ook onderzoek naar de ruzie die heeft plaatsgevonden op het festivalterrein aan de Riekerhaven. De hulp van getuigen is hierbij van groot belang. Was jij een bezoeker of werknemer op het festival en heb je iets gezien van de ruzie of beschik je over beeldmateriaal? Dan hoort de recherche dat heel graag. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844 of via het onderstaande tipformulier onder vermelding van het volgende registratienummer: 2023204767. Hier kan ook beeldmateriaal geüpload worden. Deel je informatie liever anoniem? Dat kan via www.meldmisdaadanoniem.nl