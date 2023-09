Man verdronken Westeinderplassen Aalsmeer

Rond 17:00 uur kreeg de meldkamer een melding van een vermiste zwemmer in de Westeinderplassen in de omgeving Kudelstaartseweg. De brandweer en politie kwamen snel ter plaatse om een zoekactie te starten. Een deel van het water is afgezet en duikers van de brandweer hebben intensief gezocht. Ook is de politiehelikopter ingezet maar er werd nog niemand aangetroffen. Later op de avond is met behulp van een sonar en onderwaterdrone een lichaam aangetroffen. Het arrestatieteam kwam ter plaatse om het lichaam uit het water te halen. Het forensisch team en de schouwarts hebben onderzoek gedaan, het betrof de 44-jarige man uit Aalsmeer die eerder die dag vermist werd.