Meerdere knallen na explosie in woning; Amsterdam-Zuid

Rond 22.00 uur horen buurtbewoners in de omgeving van de wijk Buitenveldert meerdere knallen. Verschillende hulpdiensten waaronder politie-eenheden gaan ter plaatse en treffen in de straat een oploop aan buurtbewoners. Eenmaal bij de woning is de schade duidelijk zichtbaar: ramen, kozijnen en de voordeur zijn vernield. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat kort voor de explosie een persoon van de woning zou zijn weggerend in de richting van de Agamemnonstraat. Aldaar zou een vluchtvoertuig met daarop een bestuurder op de verdachte hebben gewacht waarna de verdachte en de bestuurder zouden zijn weggereden in de richting van de Achillestraat.

Getuigenoproep

Naast de schade zijn buurtbewoners enorm geschrokken van het incident. De recherche doet onderzoek in de zaak en wil graag weten wie verantwoordelijk is/zijn voor deze explosie. Het onderzoeksteam wil ook graag weten waarom deze woning doelwit is geworden van dit incident. Heeft u meer informatie? Dan spreekt het onderzoeksteam u graag. Dat kan via de onderstaande mogelijkheden. Vergeet u alstublieft niet om proces-verbaalnummer PL1300_2023205430 door te geven.