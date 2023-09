Video toont mishandeling in tram, getuigen gezocht

Het is onduidelijk waarom er een conflict in de tram ontstond. Op beelden is te zien dat er een mishandeling plaatsvindt waarbij meerdere personen zich tegen één man hebben gekeerd. Er wordt geschopt en geslagen. Ook lijkt iemand op de beelden een stekende beweging te maken richting de man. Het slachtoffer wilde (nog) geen aangifte doen, maar vanwege de ernst van het incident doet de politie ambtshalve onderzoek.

Help het onderzoek, deel uw informatie

De politie zoekt getuigen. Heeft u informatie over dit incident? Zat u bijvoorbeeld in de betreffende tram of heeft u op een andere manier iets gezien of gehoord? Neem dan contact op via 0900 8844. Liever anoniem blijven? Bel dan 0800 7000 voor Meld Misdaad Anoniem.

Deel beelden niet publiekelijk online

Op beelden is te zien dat andere personen de mishandeling ook filmen. Heeft u beelden in uw bezit van de mishandeling? Deel deze dan niet online, maar stuur ze naar de politie. Dit kan via onderstaand tipformulier. Of neem contact op met 0900 8844.