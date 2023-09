Twee aanhoudingen na beroving Ambachtsplein

Het was zondagavond rond 22.00 uur toen de melding binnenkwam dat er een jongen van zijn scooter was beroofd. De verdachte, die de scooter niet gestart kreeg en ‘m neergooide, rende richting de metro. Agenten die de melding kregen startten meteen een onderzoek en kregen signalementen door van twee verdachten. De twee zouden gedreigd hebben met een vuurwapen. Dit zette de collega’s op scherp tijdens het nalopen van de metroroutes.

Metrostation Prinsenlaan

Bij het station Prinsenlaan zagen ze twee jongens in de metro die voldeden aan het signalement. Er zat nog een handjevol mensen in het metrostel, die op aanwijzing van de politie konden uitstappen. Vervolgens is er een benaderingstechniek gevaarlijke verdachte (BTGV) in gang gezet en is er een 17-jarige jongen aangehouden. Hij had een mes bij zich. De tweede verdachte zat een stukje verder. Ook hij is met getrokken vuurwapen benaderd, maar bleek niets bij zich te hebben. Vervolgens was er nog een groepje van vier mannen dat bij het tweetal hoorde. Zij zijn gefouilleerd en bij een van de mannen werd een vuurwapen gevonden.

De twee jongens, van 17 jaar uit Bergschenhoek en van 18 jaar uit Rotterdam, zijn aangehouden.

Jongeren en wapens

De politie constateert al langer dat jongeren regelmatig met wapens rondlopen. In veel gevallen heeft dit fenomeen te maken met stoerdoenerij en imago, heel zorgwekkend.

De regie ligt in handen van de gemeenten die daarbij optrekken met andere partners; zoals de politie, maar ook scholen, jongerenwerk, en ouders. Het dragen van een wapen is onacceptabel.De politie doet een beroep aan jongeren en hun ouders om geen wapens mee te nemen. Vermoeden dat iemand een wapen in zijn of haar bezit heeft? Bel direct met 112.

Bent u in het bezit van een wapen en wilt u ervan af, maar u weet niet hoe? Neem dan contact op via 0900- 8844.