Duits voortvluchtig kopstuk op verzoek Belgische autoriteiten aangehouden

Lochem - De politie heeft zondag 10 september 2023 op verzoek van het Fugitive Active Search Team België een 42-jarige Duitse man aangehouden op een camping in Lochem. De man is in 2022 in de rechtbank in België veroordeeld tot vier en zes jaar gevangenisstraf en stond sinds december 2022 internationaal gesignaleerd. De Duitser was als leidinggevende verbonden aan de motorclubs Satudarah en No Surrender.