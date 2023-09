Verdachte aangehouden na schietincident Iepenlaan Groningen

Rond 22.00 uur kreeg de politie zondagavond 10 september melding van een schietincident. Er zou op een auto geschoten zijn. Op de locatie is sporenonderzoek verricht en agenten hebben gesproken met betrokkenen en getuigen.

Verdachte aangehouden

De politie gaat er op dit moment vanuit dat er daadwerkelijk is geschoten. Het arrestatieteam heeft later op de avond nog een woning doorzocht. Een 18-jarige verdachte uit Groningen meldde zich maandagochtend op het bureau. Hij is aangehouden en wordt verhoord. Zijn betrokkenheid bij het schietincident wordt onderzocht.

Informatie

Heeft u informatie die relevant kan zijn voor het onderzoek? Of heeft u camerabeelden waarop het incident te zien is? Of de verdachte? Dan komt de politie graag met u in contact. Neem contact op via 0900 – 88 44 of deel uw informatie via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Dat kan via 0800 – 7000.