‘Veilig Thuis-melding bij demo naar eer en geweten’

Voordat de politie overgaat tot inzet van geweldsmiddelen wordt standaard aan kwetsbare groepen, waaronder minderjarigen en hun begeleiders de mogelijkheid geboden te vertrekken. Ook de afgelopen dagen waarschuwden en vorderden agenten ouders met de kinderen te vertrekken, om de kinderen zo niet in een risicovolle situatie te brengen.

Niet iedereen gaf gehoor aan de vorderingen. Daarop zijn mensen aangehouden, ook de kinderen die zij bij zich hadden. Vervolgens zijn ruim dertig meldingen gedaan bij meldpunt Veilig Thuis. Dat gebeurt altijd bij kinderen onder de 12 jaar die zijn aangehouden of in een gevaarlijke situatie zijn gebracht. Bij kinderen tot 18 jaar is het aan de agent om te bepalen of de situatie daar aanleiding voor geeft.

De suggestie dat de meldingen zijn gedaan als dreigement of strafmaatregel richting ouders werpt Dijkstra verre van zich. ‘Collega’s hebben naar eer en geweten gehandeld. Zij maakten zich oprecht zorgen over het feit dat mensen hun kinderen meenemen naar een illegale protestactie. Ons optreden heeft niets te maken met een mening over het protest of het doel daarvan.’