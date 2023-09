Aanhoudingen in onderzoek naar openlijke geweldpleging, diefstal met geweld en poging straatroof

Op 6 mei 2023 omstreeks 16.30 uur heeft een openlijke geweldpleging en een poging straatroof plaatsgevonden op de Marktlaan in Hoofddorp. Een 14-jarige jongen uit Hoofddorp raakte hierbij gewond. Twee dagen later, op maandag 8 mei 2023 omstreeks 20:30 uur, werden twee minderjarige jongens slachtoffer van een diefstal met geweld bij de speeltuin aan de Toevluchtstraat in Badhoevedorp. Dit gebeurde in vereniging. Uit onderzoek is gebleken dat er een verband is tussen de verschillende incidenten.

De verdachten, drie jongens van 18, 14 en 16 jaar uit Amsterdam, Duivendrecht en Rijssen (Overijssel), zijn dinsdagochtend in hun woonplaats aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De recherche zet het onderzoek voort en sluit meer aanhoudingen niet uit.

2023094528 / 2023093009