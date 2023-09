Zaak Peter van den Berg en babbeltruc in Team West

Babbeltruc I Zoetermeer

Op dinsdag 30 mei rond 16.00 wordt een 69- jarige alleenstaande gepensioneerde man slachtoffer van een babbeltruc waarbij hij al zijn spaargeld kwijtraakt. De 69- jarige man wordt aangesproken door een Engelstalige die wegliep bij een geldautomaat op de Quirinnegang in Zoetermeer. De Engelstalige man zegt dat hij 4 miljoen euro heeft gewonnen in de loterij. Bij het gesprek voegt zich nog een tweede man, die ook onderdeel is van de babbeltruc en zich voordoet als dokter. De Engelstalige man doet een voorstel. Als ze allebei 30 duizend euro zouden inleggen dan konden ze het lot overkopen. Op woensdag 31 mei rond 10.30 haalt de 69- jarige man 27.000 euro uit zijn kluis en loopt terug naar de twee mannen die in de auto op hem wachten. Met een smoes sturen ze hem weg en bij terugkomst waren beide verdachten verdwenen, samen met zijn rugtas vol met al zijn spaargeld. In de uitzending van Team West worden er camerabeelden getoond van de mannen die betrokken zijn bij deze babbeltruc.

Dood Peter van den Berg | Den Haag

Op 15 september 1989 rond 21.30 wordt Peter van den Berg doodgeschoten, na twee weken eerder ook beschoten te zijn geweest. Peter van den Berg bezoekt rond 19.00 uur zijn stamkroeg Café de Condor aan de 2 Louise de Colignystraat in Den Haag. Rond 21.30 uur verlaat hij zijn stamkroeg en gaat naar zijn auto, een grijs- kleurige Mercedes, die geparkeerd stond op de Jacob Mosselstraat om de hoek van de kroeg. Bij zijn auto aangekomen, na vermoedelijk net ingestapt te zijn, wordt hij neergeschoten. Hij overlijdt kort daarna in het ziekenhuis. Getuigen hebben een rood klein model voertuig vlakbij de auto van het slachtoffer geparkeerd zien staan. Hieruit stapt een man van 25-40 jaar met een normaal postuur en sluik half lang donker haar, een jack en sportschoenen. Hij schiet met een vuurwapen op het slachtoffer en vervolgens rijdt hij weg in de richting van de Juliana Stolberghlaan. Er is geen tweede persoon of bestuurder gezien, maar die kan er wel geweest zijn. Op basis van het signalement worden twee personen aangehouden. Er blijkt onvoldoende bewijs tegen hen en hun zaak wordt geseponeerd. Het motief van de dood kan mogelijk gevonden worden in de relationele sfeer met betrekking tot de ex van Van den Berg. In de media en literatuur is dit scenario diverse malen geschreven, maar dit is nooit voldoende aangetoond. Om deze reden blijft de mogelijkheid open dat er nog meer scenario’s zijn. In Team West een uitgebreide getuigenoproep en beeld van het slachtoffer.

Team West: iedere dinsdag vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

