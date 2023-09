Beelden ongeregeldheden Willem II – NAC

We zijn een onderzoek gestart om deze groep in beeld te krijgen en samen met justitie, de KNVB en de gemeente aan te pakken en te straffen. Om die reden vragen we eenieder die voor, tijdens en na de wedstrijd beelden heeft gemaakt met zijn of haar telefoon die met ons te delen.

Dat kan natuurlijk via Politie.nl en zelfs nagenoeg anoniem. Volg de stappen hieronder en wij krijgen dan wel je beelden maar die worden verder niet direct aan jou gelinkt. Dat is voor ons onderzoek ook verder niet nodig.

Hoe werkt het precies