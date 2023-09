Hoogbejaarde man krijgt schrik van zijn leven tijdens bezoek van insluipers

De bewoner zat rond 17.00 uur op een stoel aan zijn keukentafel. Plots stond er een gezette man met een getinte huidskleur in zijn kamer. Het slachtoffer schatte hem tussen de 20 en 25 jaar oud. Deze man duwde de bewoner steeds terug in zijn stoel als hij probeerde op te staan. Hiernaast vroeg de dader om geld. Dit kreeg hij niet. Niet veel later kwam een tweede man de woning binnengelopen. Samen doorzochten zij de woning, maar verlieten hem even later zonder waardevolle buit. Nadat de daders weg waren, belde het hevig geschrokken slachtoffer een familielid. Hierop werd de politie gealarmeerd. De hoogbejaarde bewoner was zo geschrokken, dat een ambulance werd opgeroepen. De ambulancemedewerkers hebben de bewoner in zijn woning nagekeken, maar gelukkig was er niets ernstigs met hem aan de hand.

Heeft u iets gezien?

Bent u getuige geweest van deze insluiping of heeft u meer informatie over de daders? Bel dan met ons via 0900-8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). Woont u in die omgeving en heeft u camera’s? Dan vragen wij u deze beelden te bekijken en ons te informeren als daar bruikbare informatie opstaat. Benoem tijdens het contact met de politie het procesnummer 2023232833.