Stel in woning beroofd van smartphone bij verkoopafspraak

Het stel had de smartphone op een verkoopsite te koop aangeboden, waarna een afspraak volgde met een potentiële koper. Een man en een vrouw verschenen maandagavond rond 19.00 uur aan de deur. Eenmaal binnen, kregen de bewoners geen geld, maar wel een vuurwapen op zich gericht. Onder bedreiging van dat wapen werden zij gedwongen de smartphone aan de daders te geven. Daarna maakten de daders zich uit de voeten. De slachtoffers bleven ongedeerd.



Onderzoek

De slachtoffers gingen na de overval eerst naar familie om hun verhaal te doen, waardoor de politie pas later werd geïnformeerd. Een zoektocht naar de daders in de omgeving had daarmee nog weinig meerwaarde. Wel deden we buurtonderzoek, in de hoop dat mensen iets hadden gezien of dat er mogelijk bewakingsbeelden beschikbaar waren. De daders betreffen een blanke man en een vrouw van rond de 27 jaar. De man was ongeveer 1.80 m. lang en had donkerblond, kort haar en een klein baardje. Hij had een breed postuur en droeg een wit T-shirt met zwarte opdruk. De vrouw had donker, lang haar wat ze los droeg. De vrouw had een donker T-shirt aan.



Getuigen

Zeggen deze signalementen u iets? De combinatie van de man en de vrouw? Heeft u hen mogelijk maandagavond in de Evenestraat of omgeving gezien? Weet u misschien of ze gebruik maakten van een vervoermiddel? Of heeft u andere informatie of misschien bwakingsbeelden die ons kunnen helpen om de daders te vinden? Neem dan contact op met de recherche van het district Helmond via 0900-8844 of tip via de Opsporingstiplijn, 0800-6070. Anoniem informatie delen kan via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.