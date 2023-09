Beroving met geweld

Rond 21.30 uur liep het slachtoffer, een 29-jarige inwoner uit Utrecht, op de Omloop West in de richting van Ruimtevaartlaan. Daar kwam hij twee jongens tegen die hem tegenhielden en geld eisten. Het slachtoffer probeerde weg te rennen maar werd vastgepakt en geslagen. Met buit zijn zij hierna in onbekende richting gevlucht.

Van de verdachten is het navolgende signalement bekend :

Witte huidskleur, ongeveer 1.90 meter lang, kort lichtkleurig haar en getraind postuur. Deze verdachte was gekleed in een zwarte “hoodie”.

Witte huidskleur, ongeveer 1.70 meter lang, kort donker haar en eveneens gekleed in een zwarte “hoodie”