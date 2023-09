Tientallen kilo’s softdrugs in Bossche woning

Naast de vondst van de drugs hebben agenten twee personen aangehouden die in de woning aanwezig waren. Het gaat om een 52-jarige man en een 49-jarige vrouw, beide woonachtig in ’s-Hertogenbosch. De partij drugs zijn in beslag genomen. Wij doen verder onderzoek naar deze vondst.

Heeft u een vermoeden dat er wordt gehandeld in drugs of ruikt u een typische wietgeur in uw buurt? Bel dan met de politie op 0900-8844. Meldt u liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.