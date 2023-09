Drie aanhoudingen na grote vangst zwaar vuurwerk op Urk en in Groesbeek

Naar aanleiding van informatie over de handel in illegaal vuurwerk startte de politie een onderzoek. In dat onderzoek kwam de politie een 18-jarige man en een minderjarige man van Urk op het spoor. Op maandag 11 september werden zij aangehouden toen zij meer dan 180 kilo zwaar vuurwerk (1500 cobra’s, 3600 nitraten en 200 lawinepijlen) afnamen van een 20-jarige man uit Groesbeek. De man uit Groesbeek werd hierbij ook aangehouden. Tijdens het onderzoek is er nog een verdachte uit Urk gehoord in verband met betrokkenheid bij de handel in zwaar illegaal vuurwerk. Dit betrof een 50-jarige vrouw van Urk.

Zwaar vuurwerk in woning Groesbeek

Een dag later, dinsdag 12 september onderzocht de politie de woning van de 20-jarige man uit Groesbeek. In zijn slaapkamer werd nog eens 150 kilo zwaar vuurwerk aangetroffen. Hierbij gaat het om 1200 cobra’s, 3600 nitraten, 50 vlinderbommen en 12 mortieren. De Explosieve Opruimingsdienst (EOD) zette voor de veiligheid de hele straat af. Het vuurwerk dat wij in beslag hebben genomen, is door een speciaal bedrijf vervoerd naar een locatie waar specialisten van de politie het vuurwerk onderzoeken en veiligstellen. De minderjarige verdachte is na het verhoor heengezonden. Beide meerderjarige verdachten zijn in verzekering gesteld en worden binnenkort voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.

Het gevaar van zwaar vuurwerk

Zwaar vuurwerk is erg gevaarlijk. Eén cobra heeft dezelfde explosieve kracht als een handgranaat. Hoe meer cobra’s hoe groter de explosie. Met 150 kilo aan dat zware vuurwerk is het mogelijk om meerdere huizen flink te beschadigen. Niet voor niets dat de opsporing van illegaal vuurwerk onze volle aandacht heeft. Niet alleen het afsteken is gevaarlijk, ook het vervoer en de opslag vormen een groot risico.

Uw hulp bij de politie-inzet op vuurwerk

De opsporing naar zwaar vuurwerk kunnen wij niet alleen. Weet u dat iemand illegaal vuurwerk verhandelt of dat ergens illegaal (zwaar) vuurwerk is opgeslagen? Meld het aan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Bel 112 als er sprake is van een acuut gevaarlijke situatie. Meer informatie over vuurwerk vindt u hier.