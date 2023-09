Twee minderjarige verdachten aangehouden voor doodslag NDSM-Plein

Verdenking andere geweldsincidenten

De recherche brengt de aangehouden verdachten tevens in verband met meer geweldsincidenten in Amsterdam-Noord de afgelopen periode. Ze zijn allebei ook aangehouden voor twee straatroven op het NDSM-terrein en in de directe omgeving van het terrein, onderzocht wordt of de twee te linken zijn aan andere straatroven.

Daarnaast kwamen rechercheurs in het onderzoek naar de dood van de man op het NDSM-Plein aanwijzingen op het spoor die wijst op betrokkenheid van de twee bij de diefstal van een regenboogvlag op de Bongerdkade in Amsterdam-Noord. Deze vlag werd in de brand gestoken en in een vuilcontainer gestopt. De jongens worden daarmee verdacht van groepsbelediging, diefstal, vernieling en brandstichting.