Man gewond bij steekincident metro Westpolder; verdachte aangehouden

Even voor 13:30 werd het steekincident gemeld. Toen hulpdiensten ter plaatse kwamen was het slachtoffer aanspreekbaar. Hij is voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd. Direct startte een zoektocht naar een verdachte en korte tijd later hielden agenten een jongeman aan. Hij wordt verdacht van betrokkenheid en zit vast.

Over de toedracht is nog veel onduidelijk. Was u getuige en heeft u nog niet met de politie gesproken? Heeft u beelden? Laat het ons weten.