Man aangehouden na achtervolging Rotterdam

De man werd gezocht voor meerdere misdrijven. Toen er die woensdag informatie binnenkwam waar de man mogelijk was, gingen agenten er op af.



Op het moment dat de man de agenten zag, ging hij er vandoor. Een achtervolging volgde. De man reed veel te hard en overtrad vele verkeersregels. Hij werd uiteindelijk in de Quintstraat klemgereden. De man wist echter vervolgens te vluchten, door over de stoep weg te racen. Enkele agenten moesten wegspringen om niet aangereden te worden. Agenten losten een waarschuwingsschot en er werd geschoten op de auto. Niemand raakte gewond. Op de Oldengaarde werd de man alsnog aangehouden. Zijn auto is inbeslaggenomen.