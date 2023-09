Onderzoek gestart na melding whatsappgroep

Grensoverschrijdend gedrag tolereren we niet binnen onze organisatie, vandaar dat aan de afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten gevraagd is deze casus grondig te onderzoeken. Het doel van het onderzoek is om duidelijk te maken wat ieders rol en bijdrage is geweest in de whatsappgroep. Totdat meer duidelijk is zijn de negen politiemedewerkers niet aan het werk.