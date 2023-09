Oproep voor slachtoffers bijtincident door herdershond

Agenten kregen een melding dat een herdershond rond de parkeerplaats aan de Valkenisseweg in Biggekerke omstanders zou bijten. Het been van het slachtoffer bij de parkeerplaats was geschampt. Op het ruiterpad naast de Duinweg had een vrouw flinke bijtwonden in haar been. Omstanders hadden dil bij de ambulancedienst gemeld. Meerdere fietsers verklaarden ook te zijn gebeten en vertelden dat vermoedelijk de eigenaar met de loslopende hond was vertrokken. Ze wezen de richting aan. Omdat de hond nog losliep, gingen de agenten erachteraan om het dier zo snel mogelijk onder controle te brengen, zodat er niet nog meer slachtoffers zouden vallen. Ze zagen op de Noordendolfer de eigenaar van de hond (75) uit de gemeente Veere. De herder liep verderop en probeerde een wielrenner te bijten. De hond liet zich met veel moeite vangen. Agenten namen de hond in beslag en het dier werd op het politiebureau opgehaald door RVO. Deze organisatie beslist onder meer of de hond wordt onderworpen aan een risico-assessment (o.a. gedragstest).



Oproep aan slachtoffers die zich nog niet gemeld hebben

De politie komt graag in contact met slachtoffers van dit bijtincident die zich nog niet gemeld hebben. Zij kunnen bellen met 0900-8844 of contact opnemen via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2023-234374.