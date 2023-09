Geweldplegers in beeld bij Bureau Brabant

Vechtersbazen in een café

Asten – Drie mannen weten de sfeer in een café aan de Prins Bernhardstraat op 27 mei met hun gedrag goed te verzieken, wat aanleiding is om hen de deur te wijzen. Die boodschap valt niet in goede aarde bij de mannen en ze gaan door het lint. Vooral de beveiliger van het café moet het ontgelden, hij wordt zwaar mishandeld, maar ook iedereen die hem probeert te helpen of te dicht in de buurt komt krijgt klappen of schoppen. Ook buiten op de parkeerplaats gaat het vechten door, meerdere mensen raken gewond. Daarna gaan ze er in een auto vandoor. We zijn nog op zoek naar de identiteit van twee van de drie vechtersbazen. Zij moeten gevonden worden! Wie zet ons op hun spoor?



Zware mishandeling

Eindhoven - In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 juli worden drie mannen in het centrum van Eindhoven mishandeld door twee jonge mannen. De drie latere slachtoffers werden aangesproken, er werd gevraagd waar ze op stap waren geweest en aan één van hen werd gevraagd of hij homo is. Kort daarna krijgt diezelfde man een harde karatetrap van één van de verdachten tegen zijn gezicht, waardoor hij even out gaat. Ook één van de anderen krijgt een trap. Zinloos uitgaansgeweld, waarbij het vermoeden toch wel erg groot is dat het puur om de geaardheid van de slachtoffers ging. Wie zijn de twee jonge mannen op de beelden?



Bankhelpdeskfraude

Veldhoven – Opnieuw beelden van een pinfraudeur, die met een gestolen bankpas geld opneemt. De bankpas was eerder buitgemaakt bij een oudere man, die slachtoffer werd van bankhelpdeskfraude.



