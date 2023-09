Schoten gelost in de Vuurdoornstraat in Leeuwarden

We onderzoeken wat er precies is gebeurd. Er wordt gezocht naar een verdachte die er kort na het incident vandoor is gegaan in een donkerkleurige sedan. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. We hebben sporenonderzoek gedaan en ook is er een zoekhond ingezet. Er zijn hulzen aangetroffen waar nu onderzoek naar wordt gedaan.

Getuigen gezocht

Heb jij iets gezien of gehoord wat ons verder kan helpen? Of heb je videobeelden van het incident? Dan komen we graag met je in contact. Je belt ons via 0900-8844. Meld je het liever anoniem? Bel dan 0800-7000.