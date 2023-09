Vermoedelijk schoten gelost in Amsterdam Nieuw-West: politie zoekt getuigen

Na een melding dat er meerdere schoten zijn gelost kom de politie ter plaatse op de Piet Mondriaanstraat. Daar worden een aantal hulzen aangetroffen. Verschillende ooggetuigen melden dat een groep jongeren zich na de schoten in verschillende richtingen opsplitst, waaronder iemand op een scooter. Vermoedelijk zijn de schoten afkomstig uit deze groep jongeren.

De politie heeft deze zaak in onderzoek en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Beschikt u mogelijk over camerabeelden of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Vermeld hierbij altijd het volgende registratienummer: 2023207903. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook beelden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek. Beschikt u over relevant beeldmateriaal? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.