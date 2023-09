Explosie bij woning in Alkmaar

Een harde knal veroorzaakte schade aan de voordeur van de woning. Na de knal, zag een buurtbewoner iemand wegrennen. Tijdens de explosie waren de bewoners niet thuis. Er is niemand gewond geraakt.

In november 2022 is dezelfde woning beschoten door een nog onbekend persoon. De politie onderzoekt uiteraard of er een verband is tussen beide incidenten.

De politie verricht verder onderzoek en zoekt getuigen. Weet u meer over dit incident, neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem tippen kan via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden die in de buurt zijn gemaakt rond 23.25 uur, bijvoorbeeld van dashcams of deurbelcamera’s. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2023199213.