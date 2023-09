Meer dan 300 lachgasflessen aangetroffen na anonieme melding

Agenten troffen in het bedrijfspand ruim driehonderd lachgasflessen aan. Deze werden in het pand opgeslagen en zijn in beslag genomen. Tanks met lachgas kunnen exploderen, dus de opslag hiervan kan levensgevaarlijk zijn. De politie doet nog onderzoek naar de herkomst van de flessen.



Opsporing en vervolging

Handel, transport, productie en bezit van de drug lachgas worden sinds 1 juli door de politie en het Openbaar Ministerie opgespoord en vervolgd. Sinds begin dit jaar wordt aangetroffen lachgas ook in beslag genomen door de politie. Lachgas staat sinds 1 januari 2023 op de lijst met volgens de Opiumwet verboden middelen. Dat betekent dat de politie kan optreden wanneer iemand lachgas als genotsmiddel in zijn auto heeft liggen.



Het gebruik van lachgas is schadelijk voor de gezondheid en leidt in het verkeer steeds vaker tot gevaarlijke situaties. De politie ziet de laatste jaren doden en gewonden vallen bij verkeersongevallen waarbij lachgas in het spel was.



Meld verdachte signalen

Bij de controles van opslagruimtes zijn de afgelopen jaren regelmatig verboden en gevaarlijke goederen zoals explosieven, vuurwapens en (grondstoffen voor de productie van) drugs aangetroffen. Ziet u een verdachte situatie of heeft u het vermoeden dat er ergens criminele activiteiten plaatsvinden? Houd uw buurt veilig en meld dit dan bij uw wijkagent. Ook kunt u, indien er geen spoed is, bellen naar 0900-8844. Bel bij spoed altijd 112.



Wilt u iets melden, maar blijft u liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of maak digitaal een melding via www.meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt waar burgers volledig anoniem informatie kunnen delen over criminaliteit. Deze informatie kan helpen bij de aanpak van criminaliteit, bijvoorbeeld in de vorm van handel in verdovende middelen.