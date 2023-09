Opnieuw aanhouding reeks explosies horecagelegenheid Schiedam

In een paar maanden tijd was het feestzalencomplex drie keer doelwit. Er vielen geen gewonden, maar de schade was groot. Onderzoek leidde eerder al naar de aanhouding van een 21-jarige Rotterdammer en donderdag 14 september naar de 19-jarige plaatsgenoot. Hij is wordt binnenkort voorgeleid aan de rechter-commissaris die bepaalt of hij langer vast blijft zitten. Het onderzoek naar de explosies, de achtergronden en wie nog meer betrokken zijn, gaat onverminderd door.