Getuigen gezocht na vernieling ruit

Camerabeelden

De politie roept de hulp in van buurtbewoners om camerabeelden te delen. De auto is vanaf de Vreedenburg weggereden in de richting van de Landruststraat. Mogelijk heeft u (deurbel) camerabeelden tussen 21.30 uur en 22.00 uur waarop de auto te zien is. U kunt deze delen met de politie via het tipformulier of via Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. Ook als u iets verdachts heeft gezien rond dit tijdstip, dan komen we graag met u in contact. De politie is via 0900-8844 bereikbaar. Meld voor een snelle verwerking hierbij het zaaknummer 2023235939.