Man aangehouden na mishandeling

Agenten zijn rond 05.10 uur naar de Nieuwendijk gestuurd omdat er een vechtpartij zou zijn. De agenten treffen daar een gewonde man aan. Medische hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter, zijn ter plekke gekomen. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Omstanders geven aan dat het slachtoffer zwaar is mishandeld. De dader is dan inmiddels vertrokken. In de omgeving hebben agenten de 31-jarige man gevonden die aan het signalement voldoet. Hij zit vast voor onderzoek naar zijn mogelijke betrokkenheid bij de mishandeling.