Onderzoek naar beschoten winkel

Op vrijdagmorgen 15 september kreeg de politie rond 10.00 uur een melding dat er gaten in de ruit van de winkel zaten. Na een controle bleek dat het vermoedelijk om kogelgaten ging. In de loop van de dag deed de technische recherche verder onderzoek en daaruit bleek dat er inderdaad op de winkel geschoten is.

Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident dat vermoedelijk in de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 september is gebeurd. We hebben in die nacht echter geen meldingen gekregen van getuigen die iets gezien of gehoord hebben.

Getuigen

Uiteraard doet de politie verder onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het incident. Daarbij zijn we ook dringend zoek naar mogelijke getuigen. Mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de winkel. Zij kunnen zich melden via onderstaande manieren.