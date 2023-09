Verdachte diefstal terreinwagen met twee kinderen aangehouden

De auto stond geparkeerd bij een kano-opstapplek. De ouders waren in overleg en de auto stond geopend met daarin nog de twee kinderen. Van dat moment maakte de dief gebruik en ging er met de auto vandoor. Vermoedelijk was hij zich niet bewust van het feit dat op de achterbank twee jongen kinderen zaten. De politie heeft met man en macht naar de auto uitgekeken. Uiteindelijk werd de auto aangetroffen op de Sporkenhoutlaan in Eindhoven. Van de verdachte ontbrak elk spoor, maar de kinderen zaten nog ongedeerd op de achterbank.



Onderzoek

De recherche heeft de afgelopen week uitgebreid onderzoek gedaan. Dat leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de verdachte deze morgen. Hij is aangehouden en zit vast. Uiteraard doen we verder onderzoek naar de aanleiding en achtergrond van dit incident.