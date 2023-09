De politie onderzoekt brandstichting bij woning

Dinsdag- op woensdagnacht werd er die tweede augustus even na 03:00 uur melding gedaan van een brand bij een woning aan de Hobbelrade in Spaubeek. Deze woning is onderdeel van een appartementencomplex en bevindt zich op de eerste verdieping. De bewoner bleef wonderbaarlijk genoeg ongedeerd maar moest het appartement verlaten via het balkon en het balkon van de onderburen. Vluchten via de voordeur was namelijk niet meer mogelijk door de laaiende brand.

Al snel bleek dat er sprake was van brandstichting. Daarop is er een politieonderzoek gestart.



In het onderzoek is gesproken met omwonenden en mogelijke getuigen. Daarnaast bleken de twee verdachten te zijn vastgelegd op beeld. Deze beelden worden nu gedeeld om zo meer informatie te krijgen over de identiteit van beide. Herkent u de verdachte(n) op de beelden of heeft u meer informatie die mogelijk kan leiden tot hun identiteit? Deel dit dan via 0800-6070 (opsporingstiplijn), onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

Mogelijk betrokken voertuig

In het onderzoek kwam informatie over een voertuig dat rondom de tijden van de brandstichting gezien zou zijn in de buurt van het pand aan de Hobbelrade. Dit zou een donkerkleurig voertuig zijn waarvan de kentekenplaten onleesbaar gemaakt zouden zijn. Heeft u een dergelijk voertuig rond die dag of nacht (al dan niet met gedoofde lichten) gezien in Spaubeek of in de omliggende dorpen? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via bovenstaand vermelde contactmogelijkheden. Elk stukje informatie kan van doorslaggevend belang zijn. Woont u in de buurt en beschikt u over camerabeelden waar het voertuig op te zien is? Upload deze beelden dan via politie.nl/upload. Ook beelden waarop de getoonde verdachten te zien zijn, kunt u hier uploaden.

Getuige gezocht

In de nacht dat de brand plaatsvond, is er door de hulpdiensten met diverse omwonenden gesproken. Een van die buurtbewoners ging bij het betreffende pand aan de Hobbelrade in gesprek met de hulpdiensten. Deze man vertelde daarbij dat hij een voertuig in de buurt had zien rondrijden dat voldeed aan bovenstaande beschrijving (donker van kleur en bewerkte kentekenplaten). Het onderzoeksteam zou heel graag nogmaals met deze meneer in contact komen en doet hierbij dan ook een dringende oproep in zijn richting om contact te leggen via het telefoonnummer 0900-8844.