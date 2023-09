Mannen aangehouden na steekincident Vlaardingen

Het was rond 19.15 uur dat er een melding van een steekincident binnenkwam. Agenten waren snel in de straat in Vlaardingen-Oost. Daar lag een man onder een fiets, die door de ander tegen hem was aangegooid en flink werd aangedrukt. Hijzelf had flinke verwondingen aan één van zijn handen.

Agenten haalden de mannen uit elkaar en riepen er een ambulance bij. Ambulancepersoneel behandelde de man met steekwonden aan zijn hand. De politie heeft ze beiden aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Delft van 36 en 41 jaar. Kennelijk had de 41-jarige man zijn plaatsgenoot kort voor de aanhouding elders gestoken, waarna de ruzie op het Burgemeester van Lierplein doorging. Het mes is daar in een plantenbak gevonden, het wordt onderzocht. Beide mannen zitten vast en worden verhoord.