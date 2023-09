Politie zoekt getuigen van overval loods

De overval vond plaats vermoedelijk rond 00.30 - 01.00 uur plaats. Toen de melding van de overval binnenkwam zijn direct meerdere eenheden met spoed naar de desbetreffende loods gereden. Zij hebben daar het hele pand en de omgeving afgezet, maar er werd niemand meer aangetroffen.



Getuigenoproep

De politie heeft de zaak in onderzoek. De Forensische Opsporing (FO) stelt sporen veilig, camerabeelden worden bekeken en van mogelijke getuigen worden verklaringen opgenomen.

Heeft u tussen donderdag 14 september 23.00 uur en vrijdag 15 september 03.00 uur iets opvallends gezien of gehoord in de omgeving van de loods, of heeft u beveiligingscamera’s aan uw bedrijf in de buurt van de loods en beelden vastgelegd van mogelijke verdachten? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Anoniem informatie delen kan via 0800-7000. Beelden delen kan via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/uploadformulier.html?sid=42e97a2e-79fb-4bd3-bb44-15de77088c01