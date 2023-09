Agent mishandeld in uitgaansgebied Almelo

In de nacht van vrijdag op zaterdag waren agenten aanwezig in het centrum van de stad voor een horecadienst. Bij een van de caf├ęs stond een man die al bij meerdere kroegen geweigerd was. Een beveiliger wenkte agenten om bij te springen. De verdachte maakte een erg dronken indruk en weigerde elke medewerking.

Toen de verdachte weg wilde lopen heeft de betrokken agent de man verzocht te blijven staan waarbij hij de man vastpakte. Onverwachts en uit het niets haalde de man flink uit en sloeg de agent vol in zijn gezicht. Een arts heeft enkele tanden moeten herstellen die waren afgebroken. De verdachte is aangehouden. Door de kracht van de klap is ook hij gewond geraakt, in het ziekenhuis zijn de verwondingen verholpen.

Geweld tegen agenten

Geweld tegen agenten in functie is onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Met de betrokken collega gaat het naar omstandigheden goed.