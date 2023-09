Dronken bestuurder ramt winkelpui

De hulpdiensten zijn rond 01.10 uur gewaarschuwd. Ter plekke zien zij dat een auto de pui van de winkel aan de Buitenweg heeft geramd. Getuigen laten weten dat er meerdere mensen in de auto zaten, die zijn weggevlucht. Op de Singelweg treffen agenten de vermoedelijke 41-jarige bestuurder aan. Zij nemen een blaastest af. Hieruit blijkt dat hij te veel heeft gedronken. Hij wordt naar een ziekenhuis gebracht voor een medische controle. Daar is ook een bloedproef afgenomen om het alcoholpromillage in zijn bloed definitief vast te stellen. Daarna is de verdachte naar een politiebureau gebracht voor verhoor. Er is aanzienlijke schade aan het winkelpand. Op advies van de brandweer is de auto nog niet getakeld vanwege mogelijk instortingsgevaar. Een bouwkundig inspecteur gaat onderzoek doen. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.