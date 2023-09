Politie zoekt verdachte van schietincident

Foto ter illustratie.

Bij het schietincident is een man van 37 jaar uit Zwolle ernstig gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is direct begonnen met onderzoek naar camerabeelden en getuigen.

Belangrijke getuige gezocht

Vlak na het incident is de verdachte langs een auto gelopen die net wegreed van de naastgelegen parkeerplaats. Deze bestuurder wordt gezocht omdat diegene een belangrijke getuige kan zijn.

Wie heeft meer camerabeelden of informatie?

Daarnaast zoekt de politie mensen die (deurbel)camerabeelden hebben van in of rond de Enkstraat. Dit omdat de verdachte daar is langs gerend vlak na het incident rond 22:15 uur. Het gaat om een man met een donkere huidskleur en donkere kleding aan. Als er beelden zijn waarop hij te zien is, hoort de politie dat graag. Getuigen en mensen met beelden kunnen dan bellen met 0900-8844. Het is ook mogelijk om anoniem informatie door te geven.

2023429004 JS