Melding vuurwapen leidt naar airsoftwapen

Om 20:15 uur zagen omstanders een man met vuurwapen en belden de politie. Agenten troffen de Rotterdammer op de Pleinweg. Omdat het wapen niet van echt te onderscheiden was, namen de agenten zoals altijd het zekere voor het onzekere. Met de aanhoudingstechniek waarbij het vuurwapen getrokken wordt, werd de man aangehouden. Het airsoftwapen is in beslag genomen.