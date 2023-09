Politie zoekt getuigen van vuurwerkincidenten

Rond 02.10 uur schrikken bewoners van de Statenlaan wakker van een harde knal. Als ze beneden komen zien ze dat er iets door de brievenbus is gegooid. In de woning hangt rook. De brandweer heeft de woning geventileerd. Korte tijd later komt er melding dat er in de brievenbus van een portiekwoning aan het Parelplein vuurwerk is gegooid. Er is schade aan meerdere brievenbussen en de intercom.