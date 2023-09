Twee mannen omgekomen bij verkeersongeval

Het ongeluk gebeurde rond 20.10 uur op de provinciale weg Sloeweg-Noord. Twee personenauto’s zijn met elkaar in aanrijding gekomen. Hulpdiensten zijn met spoed uitgerukt. Brandweermensen hebben ondersteund bij de hulpverlening. De 24-jarige man is ter plekke overleden. Het slachtoffer uit Hoek is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Verkeersongevallenspecialisten doen onderzoek naar de toedracht.